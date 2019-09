Reunió per preparar els Jocs dels Petits Estats d'Europa

L'esdeveniment esportiu, que se celebra cada dos anys i on hi participen nou països, tindrà lloc a Andorra el 2021

Actualitzada 17/09/2019 a les 13:17

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, han encapçalat la reunió de treball de la Fundació dels Jocs dels Petits Estats d'Europa, que se celebraran el 2021 al país. La trobada, que ha estat la primera per a l'executiu d'Espot, ha servit per aprovar canvis de representants del Govern en el comitè organitzador, establir un calendari de treball, i donar llum verda al pla director, que aborda l'organització dels jocs en l'àmbit administratiu, financer, d'infraestructures, transport, allotjament, premsa, seguretat, protocol, voluntariat, i la definició de les cerimònies d'obertura i cloenda. La nova trobada de treball tindrà lloc a finals d'octubre.

Andorra acollirà per tercera vegada els Jocs dels Petits Estats d'Europa, un esdeveniment esportiu que se celebra cada dos anys i que compta amb la participació de nou països.