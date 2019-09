Xavi Cardelús finalitza 25è i últim al Gran Premi de San Marino

Xavi Cardelús va ser 25è, o el que és el mateix, últim, al Gran Premi de San Marino que es va disputar ahir al circuit Marco Simoncelli de Misano. Tot i realitzar una bona sortida en la qual va avançar fins a quatre rivals, el pilot del Principat va cometre una petita errada quan ja havia passat la meitat de la cursa que va provocar que perdés sis segons i es distanciés del grup en què estava ficat. No obstant, no tot va ser negatiu per a l’andorrà, que va fer una volta ràpida d’1’40’’393, i va millorar els seus