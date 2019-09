Triomf de Tere Armadans i Anna Vives en Precisió, al Ral·li d'Andorra Històric

L’equip format per Tere Armadans i Anna Vives (Porsche 911 Carrera 3.2) va assolir la victòria en la 48a edició del Ral·li d’Andorra Històrics en la categoria ‘Precisió-Blunik’. El duo femení va revalidar així un triomf que ja van aconseguir el 2015. Per la seva part, Eduard Poveda i Joan Jordan (VW Golf GTI) van guanyar en la categoria ‘Sport RX’, en la qual els participants utilitzaven el mecanisme de mesurament facilitat per l’organització. Un total de 91 cotxes van prendre la sortida i 76 van poder acabar, dels quals es van classificar 68 comptant les dues categories. Els participants