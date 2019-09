Segona desfeta en l'últim sospir en tres dies (79-76)

El MoraBanc remunta 17 punts però deixa escapar el triomf a Pau

El MoraBanc Andorra va encaixar ahir la segona derrota en qüestió de tres dies que es va escapar amb una cistella del rival en l’últim segon. El conjunt dirigit per Ibon Navarro va caure per 79 a 76 davant el Pau-Lacq-Orthez després d’un triple a falta d’1’’8 per al final de Travis Leslie, el clar MVP del partit (18 punts, 6 rebots i 28 de valoració).

Els del Principat van deixar escapar una important remuntada. Van arribar al descans caient per un clar 48 a 31, però només arrencar la segona meitat van canviar totalment la dinàmica i van fer un