Espanya i Argentina, a la gran final

Els dos combinats de parla hispana superen Austràlia i França i es jugaran l’or

El Mundial de la Xina ja té finalistes. Espanya i Argentina es jugaran l’or demà a les 14 hores després d’obtenir el bitllet per a la gran final ahir en superar les seves respectives semifinals. Qui més va haver de lluitar va ser Espanya que, juntament amb Austràlia, va protagonitzar un partit per a la història del torneig que no es va decidir fins a la segona pròrroga.

Els de Sergio Scariolo van anar bona part de l’enfrontament dar­rere en el marcador davant d’una Austràlia guiada per un imparable Patty Mills (34 punts), però al tram final de l’últim quart va