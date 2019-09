El lateral de l'FC Andorra Fede Bessone serà baixa per al partit de demà contra l'Ejea

Fede Bessone no serà present demà a la convocatòria de l’FC Andorra per enfrontar-se a l’Ejea a Prada de Moles (12.00 h). El lateral no ha acabat de fer net de les molèsties musculars que va patir diumenge passat al Nou Estadi de Tarragona i el cos tècnic ha decidit descartar-lo. “Ha fet proves i estem esperant els resultats per acabar de tenir un diagnòstic més clar de quina és la seva afecció i, per això, aquest diumenge hem decidit descartar-lo”, va explicar ahir l’entrenador tricolor, Gabri García. El seu substitut serà Jilmar, que ja es va encarregar de cobrir