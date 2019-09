L'Inter Escaldes vol pensar en Europa

L’equip mostra la nova samarreta amb Bomosa com a nou patrocinador

L’Inter Club Escaldes enceta una nova temporada a la Lliga Multisegur Assegurances amb un objectiu irrenunciable, aconseguir la classificació per a Europa. “La idea del club és fer un salt de qualitat i això passa per superar la classificació que vam obtenir l’any passat i ser segons.”

Són paraules de l’entrenador de l’equip, Adolfo Baines, durant la presentació de les noves samar­retes que l’Inter lluirà el curs vinent, que s’inicia aquest cap de setmana. Baines va afegir que “no renunciem a res. El fet que les dues primeres places atorguin l’accés directe no vol dir que no mirem més amunt”. L’equip