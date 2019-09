“La majoria dels clubs demanen un canvi”

L’ex-seleccionador nacional de futbol sala espera poder fer el salt als despatxos avui per ser escollit nou president de la FAF

Actualitzada 13/09/2019 a les 07:00

Albert Canes Andorra la Vella

Aquesta nit (20.30 h) tenen lloc les eleccions a la presidència de la Federació Andorrana de Futbol a l’Estadi Comunal. Uns comicis marcats clarament per l’operació Cautxú i en els quals es presenten Fèlix Àlvarez, amb un toc més continuista, i Carles Riba, amb una llista que aposta més pel canvi.



Quina és la principal prioritat que es marca si surt escollit president?

El primer que farem si sortim escollits és una auditoria per situar-nos nosaltres i els clubs i saber on som realment. Perquè hem sentit i vist moltes coses, però del cert no sabrem res fins que hi siguem. I després d’això començar a treballar i tenir una legislatura de transparència, d’obertura i de facilitats. Això és el més bàsic.



Amb tot el que ha passat, es miraran amb lupa la gestió econòmica?

Segurament, però ens ho miraríem igual perquè la candidatura que hem fet és de gent molt ben preparada que ve de diferents sectors. Entenc que portem una candidatura que a la gent li agrada tenir-ho tot clar i separar unes coses de les altres. Tot i que és cert que amb tot el que ha passat s’ha d’anar més amb compte.



Què és el que hauria de canviar a la federació per no repetir situacions com aquesta?

Sobretot intentar que tothom tingui clar el que ha de percebre i el que no, i el que està passant. Que no hi hagi assumptes tabús. Parlo pel que fa a clubs i la junta, perquè la federació són els clubs i sense ells no hi ha lliga. I tampoc sense els àrbitres, que és un dels temes que també hem de millorar. Volem que hi hagi encara més formacions i clínics per complementar i apujar el nivell de l’arbitratge, així com intentar que tinguin una retribució una mica més alta perquè és una feina ingrata.



Preveu molts canvis quant als càrrecs?

Hi ha gent que ha fet arribar als electors que ens ho carregarem tot, fins i tot l’Enfaf, quan no ho hem dit enlloc. Evidentment hi haurà alguns canvis, però no seran traumàtics, ni d’avui per demà. La nostra idea és que hi hagi un parell o tres de persones més aviat que una fent la funció de secretari general. A més, cada directiu tindria una parcel·la, un del futbol femení, un d’arbitratge, un d’interlocutor amb la UEFA i la FIFA... Volem organitzar-ho d’una manera que no es derivi tota la feina en una sola persona.



Pel que fa a l’absoluta, creu que la feina que s’està fent va pel bon camí o preveu canvis?

No és una cosa que ens haguem plantejat de moment. Jo crec que la feina que està fent Koldo és bona, però tampoc ens tanquem a canvis en un, dos o tres anys. Ara mateix tampoc és una qüestió prioritària.



Hi va haver una diferència clara en els avals aconseguits per cada candidatura. Creu que es veurà igual a les eleccions?

Crec que hi ha partit. També he de dir que sortim amb molt desavantatge, però estem mirant de fer un canvi. Demano als presidents que siguin valents. La majoria dels clubs demanen que es faci un canvi, però n’hi ha molts que tenen por per si van a pitjor i jo estic convençut que aniran a millor.

#5 Xixirella

(12/09/19 16:47)



#4 Jo

(12/09/19 09:53)



#3 Jo

(12/09/19 09:51)



#2 Jordi

(12/09/19 09:16)



#1 raquel

(12/09/19 08:58)