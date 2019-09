A tocar (92-93)

El MoraBanc Andorra cau per la mínima a la final de la Lliga Catalana amb una cistella del blaugrana Davies a l’últim instant

No va poder ser i Catalunya no va poder seguir sent tricolor un any més. El Barça va complir els pronòstics i va derrotar el MoraBanc Andorra a la final de la Lliga Catalana. Això sí, amb més patiment del que segurament van preveure, tal com va reflectir el 92 a 93 al marcador. El MoraBanc va agafar la copa amb una mà i mitja, però la mala gestió del tram final va fer que el títol s’escapés. Davies amb una cistella a 1”4 del final va ser l’encarregat d’executar la sentència, i Mirotic, fent un tap a l’últim tir