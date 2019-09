Casadesús creu que és precipitat parlar d'ascens

El fitxatge estrella de l'FC Andorra assegura que una trucada de Piqué el va transmetre il·lusió per venir

Redacció Encamp

L'FC Andorra ha celebrat aquest matí el Media Day en el qual alguns dels nous fitxatges han parlat del projecte de l'equip a Segona Divisió B. El més reclamat ha estat el fitxatge estrella, Víctor Casadesús, jugador que ha disputat molts partits a Primera i Segona A. El mallorquí creu que "és molt precipitat xerrar de pujar" i assegura, com diu el tòpic, que "hem d'anar partit a partit". Amb tot, contra el Nàstic de Tarragona va veure un equip amb potencial. "Feia temps que veia jugar tant bé a futbol, ha assegurat el davanter, que ha afegit que "crec que podem fer coses importants però hem d'anar poc a poc".

A més, Casadesús ha indicat que una trucada de Gerard Piqué el va transmetre il·lusió i engrescar per afegir-se al projecte. "Vaig xerrar amb ell i molt bé, transmet una il·lusió increïble", ha comentat el jugador de l'FC Andorra, que ha afegit que "que et telefoni és un plus i agrada".