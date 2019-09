El MoraBanc defensa el títol de la Lliga Catalana

Actualitzada 09/09/2019 a les 07:07

Marc Basco Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra disputa avui el primer partit oficial de la temporada contra el Baxi Manresa (19.00 hores, Esport3) en el duel corresponent a les semifinals de la Lliga Catalana, competició en què els tricolors defensen el títol després de proclamar-se campions al torneig de la temporada passada. L’entrenador ajudant del MoraBanc Andorra, David Eudal, va assegurar ahir que “crec que l’equip està força bé, els entrenaments que hem fet i els partits ens han donat bones sensacions, i afrontem aquest duel allà on volíem ser”, a més, sobre el rival va manifestar que “espero un equip guerrer, que lluiti totes les pilotes, pressioni molt i competeixi fins al final”. Per la seva banda, Moussa Diagne va declarar que “qualsevol partit que tinguem és per motivar-nos i treballar més”, i va cloure que “tenim un equip nou i hi ha moltes coses que cal millorar”.