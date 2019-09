Carlemany albanès

La selecció va estar a punt de sumar un empat dissabte a Turquia i va aguantar el 0-0 fins al minut 88, però el combinat nacional va ser notícia arreu del món per un fet que va passar ben lluny d’Istanbul, a París.

França i Albània estaven llestos per disputar el duel del Preeuropeu a l’Stade de France, i els albanesos estaven preparats per escoltar el seu himne. Però, de sobte, el que va sonar per error va ser El Gran Carlemany. Les cares dels jugadors d’Albània era un poema i ningú entenia res del que estava passant. Després d’uns moments