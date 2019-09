Pogacar torna a regnar i Roglic és encara més líder

Els dos eslovens van arribar junts a la cima de Los Machucos

Eslovènia va ser la clara protagonista de l’etapa 13 de la Vuelta, que va tenir el jove Tadej Pogacar com a vencedor, i que va servir també perquè Primoz Roglic augmentés la seva diferència a la general de la ronda espanyola.

La jornada d’ahir, amb final a l’alt de Los Machucos i amb un total de set ports de muntanya, estava marcada en vermell per intentar fer mal a Roglic, però l’eslovè va acabar sent el millor de la general juntament amb el seu compatriota Pogacar. L’etapa va seguir el guió previst amb una escapada que es va anar desfent, fins