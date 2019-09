Lluitant per un somni

Margot Llobera segueix a la recerca del pressupost que li permeti participar en el Ral·li Dakar del 2020 i ser la dona més jove de la cursa

Margot Llobera va participar entre el 31 de març i el 5 d’abril en el Merzouga Rally, disputat al Marroc, on va finalitzar en 40a posició de la general, i en tercer lloc entre les dones. Però aquesta no era una cursa especial, ja que el Merzouga Rally l’organitza l’empresa francesa ASO, promotora d’esdeveniments com el Tour de França i, especialment, el Ral·li Dakar. És per això que tots els corredors que aconsegueixen acabar la competició del Marroc es guanyen el dret de ser al Dakar, com va ser el cas de Margot Llobera.

De fet, a mitjans del mes d’abril,