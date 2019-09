La selecció sub-21 cau en l'estrena d'Eloy Casals

Actualitzada 06/09/2019 a les 07:10

La selecció sub-21 va perdre ahir a l’Estadi Comunal Joan Samarra davant Àustria, en la tercera jornada de la fase de classificació per a l’Europeu d’Itàlia. El partit, que significava el debut del tècnic interí, Eloy Casals, va ser igualat però als tricolors els van acabar pesant els dos primers gols dels austríacs, fets per Meister, a la primera part. Abans del descans, Albert Rosas va descomptar per als andorrans. A la represa, es va mantenir la mateixa tònica. La selecció, que va acabar amb 10 jugadors per expulsió amb vermella directa d’Èric Vales, va rebre, de penal, el tercer i definitiu gol a falta de 15 minuts.