Victòria de Mikel Iturria a Urdax en una exhibició de fe

Actualitzada 05/09/2019 a les 07:00

Redacció Urdax (Navarra)

Mikel Itur­ria, de l’Euskadi-Murias, es va anotar després d’una escapada l’onzena etapa de la Vuelta (180 quilòmetres entre Saint-Palais i Urdax-Dantxarinea). Iturria va aconseguir culminar amb èxit una escapada definida amb un atac en solitari llançat a 25 quilòmetres de meta. En una exhibició de fe, el basc no va cessar el seu esforç ni tan sols quan els perseguidors el tenien a l’abast de la mà als metres finals. Jonathan Lastra i Lawson Craddock van ser segon i tercer a la meta. El gran grup no va patir cap ensurt, ja que els escapats es troben lluny a la general. Primoz Roglic, per tant, renova el mallot vermell.