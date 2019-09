El Joventut serà el rival del MoraBanc al Trofeu Escaldes

La recaptació del partit, per a l’Associació per la Síndrome de Down

El Joventut de Badalona serà el rival del MoraBanc Andorra en l’edició d’enguany, la segona, del Trofeu Escaldes-Engordany de bàsquet. Per primera vegada, l’amistós tindrà un component solidari, ja que tota la recaptació que es reculli anirà destinada íntegrament a l’Associació per la Síndrome de Down d’Andorra. “És la fórmula perfecta per a nosaltres”, va comentar el president del MoraBanc, Gorka Aixàs. “Jugarem un partit on no ho fem habitualment i per una causa benèfica. Un partit, sens dubte, rodó”, va afegir el mandatari tricolor.

El pavelló del Prat Gran acollirà el partit el 15 de setembre a les set de