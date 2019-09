Retorn amb victòria

L’FC Andorra supera el Badalona per 2-0 i suma la primera victòria de la temporada a l’estrena de la Segona B a Prada de Moles

7784 dies. Aquest és el temps que havia passat des de l’última victòria de l’FC Andorra a la Segona Divisió B, quan en un llunyà 10 de maig del 1998, els tricolors van superar 2-1 el Gandia a l’Estadi Comunal. Ara, 21 anys després, els del Principat van tornar per la porta gran a la reentré de la categoria de bronze del futbol espanyol al país, i van sumar tres punts després d’imposar-se per 2-0 al CF Badalona gràcies a les dianes d’Ernest Forgas i Adrià Vilanova.

Els tricolors, però, no van tenir un inici gens fàcil, ja que el Badalona