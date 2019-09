La selecció sub-17 estrena l'Europeu de la categoria amb golejada contra Itàlia per 10-0

Actualitzada 02/09/2019 a les 07:16

Redacció Torres Vedras

La selecció sub-17 d’hoquei patins va estrenar l’Europeu de la categoria amb una derrota contundent contra la selecció italiana per 10-0, un dels combinats amb més possibilitats d’aconseguir la victòria final.

El matx va començar malament des de ben d’hora per als de Nil Castellví, que als 50 segons ja perdien pel gol d’Alessio Caroli. Itàlia no va abaixar el peu i Andrea Borgo va anotar el 2-0, i ell mateix va situar el 3-0 a l’electrònic uns minuts després. Els transalpins encara van fer un altre gol abans del descans, i Mattia Baldini va situar el 4-0 poc abans de passar pels vestidors.

A la represa, els italians van seguir sense donar cap opció als tricolors, i van acabar imposant-se 10-0 amb dianes de Matteo Carddella, Alessandro Fanton, Andrea Montauti, Mattia Maldini i Alberto Cabiddu. Andorra s’enfronta avui a Espanya (19.00 hores).