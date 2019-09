L'OAR Gràcia de Sabadell guanya la Copa d'Andorra

L’OAR Gràcia de Sabadell va adjudicar-se la tercera edició de la Copa d’Andorra disputada durant el cap de setmana al país, i que servia perquè la selecció preparés els propers campionats, com la participació als Jocs dels Petits Estats del 2021 en què l’handbol serà un esport d’exhibició.

Els tricolors van debutar durant la jornada de dissabte amb derrota contra el Gavà per 19-31, mentre que al segon partit, la selecció va caure 13-26 contra l’OAR Gràcia de Sabadell. A més, a la primera jornada, el conjunt sabadellenc va superar el Gavà per 20-24. Després dels partits, el jugador Adrià Pifarré