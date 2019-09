Pendents del cel

La Vuelta arriba per 22a vegada i tercera consecutiva al país amb una etapa íntegra

La Vuelta a Espanya torna avui al país per 22è cop i tercer consecutiu amb una etapa de 94,4 quilòmetres que promet emocions fortes entre Andorra la Vella i els Cortals d'Encamp, i amb cinc ports de muntanya, el Coll d'Ordino, el Coll de la Gallina, l'Alt de la Comella, l'Alt d'Engolasters, i el final als Cortals d'Encamp, en una jornada que podrà començar a aclarir la situació de la cursa a la general just abans de la contrarellotge que es farà durant la jornada de dimarts a Pau.

La principal novetat és que, per primera vegada a La Vuelta, hi