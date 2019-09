Els homes de Moi Gonçalves van avançar-se gràcies a Andreu Fernandes

El Sideco Encamp cau contra el Cardiff La plantilla de l'FC Encamp en un partit anterior. FC ENCAMP

Actualitzada 01/09/2019 a les 07:12

Redacció Skopje

El Sideco FC Encamp va acomiadar-se ahir de la Lliga de Campions amb una derrota per 1-4 contra el campió del País de Gal·les, el Cardiff University, a la tercera jornada de la fase preliminar, que s’ha disputat durant aquesta setmana a la capital de Macedònia, Skopje.

El conjunt encampadà va aconseguir avançar-se al marcador gràcies a la diana d’Andreu Fernandes a l’equador de la primera meitat, però el conjunt gal·lès el va capgirar abans d’arribar al descans. A sis minuts per acabar la primera meitat, Bell va anotar el gol de l’empat, i quan en faltaven tres, Emanuel va fer l’1-2 que certificava la remuntada dels britànics.

A la represa, el partit va seguir un guió similar, amb igualtat al marcador, i amb l’Encamp anant a la victòria, de fet, el conjunt de Moi Gonçalves va dominar durant els segons 20 minuts i va acabar amb més ocasions que els seus rivals (29 per als encampadans, i 22 per al Cardiff University), però, quan semblava que el gol dels del Principat podia estar a prop, va arribar l’1-3 gràcies a Dabbs, a l’equador de la segona meitat, una diana que va deixar el partit pràcticament sentenciat per al conjunt britànic.

Els homes de Moi Gonçalves no van donar-se per vençuts i van intentar una remuntada heroica amb el porter jugador, però va acabar arribant l’1-4 a minut i mig per al final, obra, de nou, de Dabbs.

El Sideco FC Encamp tanca una nova participació a la Lliga de Campions amb tres derrotes en tres partits jugats.