Valverde guanya la setena etapa de La Vuelta i 'Superman' és el nou líder

Actualitzada 31/08/2019 a les 07:09

Alejandro Valverde va adjudicar-se ahir la setena etapa de La Vuelta disputada entre Onda i Mas de la Costa en un frec a frec amb la resta de favorits a guanyar la cursa, Nairo Quintana, Primoz Roglic i Miguel Ángel Superman López. Precisament aquest últim, va recuperar per segona vegada el maillot vermell de líder de la classificació general.

L’etapa va seguir el guió previst amb una escapada nombrosa al davant, però just abans d’arrencar l’últim port, el Mas de la Costa, els fugats van ser neutralitzats i van comandar la cursa els quatre favorits fins que a menys de mig quilòmetre pel final, Valverde va fer un tímid atac que va donar-li la victòria a l’esprint. A la general, López té sis segons de marge respecte a Roglic, i 16 amb Valverde.

La Vuelta afronta avui una etapa de transició entre Valls i Igualada abans de la jornada reina que hi haurà demà íntegrament al país.