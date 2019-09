L'Andorra lluita amb l'Eivissa per fitxar Víctor Casadesús

Seria la cirereta per als tricolor, tot i que els balears tenen avantatge

L’FC Andorra vol que Víctor Casadesús sigui la cirereta del pastís del projecte tricolor en aquest mercat de fitxatges, però la seva arribada no serà gens fàcil, ja que té altres ofertes sobre la taula. Més enllà de la proposta del club de Gerard Piqué, l’atacant balear també ha rebut ofertes de l’Eivissa i del Còrdova.

A hores d’ara, sembla que l’equip que està millor posicionat per aconseguir els seus serveis són els illencs, ja que han fet una proposta molt sucosa al futbolista, tot i que no es descarta cap escenari. El propietari de l’Eivissa és Amadeo Salvo, expresident del