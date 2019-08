La UEFA reparteix 1,4 milions

Els tres clubs del país que han disputat competicions europees s’enduran un total d’1.170.000 euros en concepte de solidaritat

Els clubs de la Lliga Nacional rebran enguany un total d’1.430.000 euros provinents de la UEFA pels pagaments solidaris de les participacions en les diferents competicions europees, la Lliga de Campions i l’Europa League, una mica més de 200.000 euros respecte a la temporada passada.

El màxim beneficiat d’aquest repartiment és el Vall Banc Santa Coloma, que s’endurà un total de 490.000 euros per la seva participació a Europa d’aquest estiu. 230.000 euros li corresponen per haver participat a la fase preliminar de la Lliga de Campions, en què va caure a la final del minitorneig contra el Feronikeli per 2-1.