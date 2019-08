Lluís Marín i Maeva Estévez realitzen diferents estades de preparació de cara al nou curs

Lluís Marín i Maeva Estévez segueixen amb la preparació de cara a la propera temporada, i tots dos han realitzat diverses estades durant aquest estiu.

Marín va estar primer a Val d’Isère, i després va fer una segona concentració a les Deux Alpes. Durant aquestasetmana està seguint amb la preparació al Principat, just abans d’intensificar la càrrega de feina abans de l’inici de la nova temporada.

Pel que fa a Maeva Estévez, va ser a Autrans, on va fer treball físic, i també salts d’esquí per tal de perdre la por als salts durant la competició. A setembre serà als Alps per