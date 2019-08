L'FC Andorra cedeix Cristian 'Kiki' Martínez a l'Inter d'Escaldes

L'internacional jugarà una temporada al conjunt de la lliga nacional i deixa en dos els jugadors andorrans al club de Piqué

Actualitzada 29/08/2019 a les 12:14

Redacció Andorra la Vella

Cristian Martínez, Kiki, jugarà la propera temporada a l'Inter d'Escaldes de la lliga nacional. L'FC Andorra ha arribat a un acord per una temporada amb el jugador i el club perquè l'internacional jugui a les seves files el curs 2019/2020. Amb tot, l'entitat encapçalada per Gerard Piqué ha assegurat en el comunicat en què ha fet oficial l'operació que "no és un adeu, sinó un fins aviat".

Cristian ja no va comptar per a Gabri Garcia en el primer partit de la temporada, el diumenge passat al camp de l'Espanyol i de fet no va ser ni convocat tot i estar disponible. Amb la marxa de Kiki, la plantilla té ara dos andorrans: Ludo i Joan Cervós. El primer va disputar alguns minuts en l'estrena sortint des de la banqueta, mentre el segon va ser els 90 minuts assegut.

El club ha agraït al jugador "el compromís i professionalitat que ha mostrat al llarg de tants anys que ha estat al club, on s’ha erigit com a màxim golejador històric de l’entitat". A més, ha destacat "la transmissió de valors com a capità, fent-se estimar tant per aficionats com pels companys de vestidor".

