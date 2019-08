El Sideco FC Encamp enceta la Lliga de Campions amb derrota (7-3)

El Lokomotiv Daugavpilis, favorit per passar de ronda, va superar el conjunt dirigit per Moi Gonçalves

El Sideco FC Encamp va perdre per 7-3 contra el Lokomotiv Daugavpils letó a la primera jornada de la ronda preliminar de la Lliga de Campions de futbol sala que s’està disputant a la capital de Macedònia, Skopje.

El Lokomotiv Daugavpils és el favorit per guanyar el grup i passar de ronda, i va demostrar-ho, sobretot en botes d’Halimons, que va anotar quatre dels gols del seu equip. Els letons van intentar solucionar el partit per la via ràpida, i al descans el marcador era de 5-1, amb quatre dianes d’Halimons i una de Rascevskis, mentre que per als encampadans l’autor

#1 Sílvia Gil

(29/08/19 07:16)