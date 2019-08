El president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, assegura que l’equip transmet il·lusió per fer una gran temporada

El MoraBanc Andorra estrenarà demà la pretemporada amb el partit que l’enfrontarà al Baxi Manresa (20.30 hores, Centre Esportiu i Sociocultural d’Encamp) en el que serà el primer partit després de 96 dies. I tot i que encara és ben d’hora per valorar la pretemporada, l’equip transmet il·lusió, això creu, almenys, el president de l’entitat, que ahir va assegurar que “és molt d’hora per fer valoracions de l’equip, però el veig amb il·lusió, així ho transmet l’equip, i així és com ho sento”, i va afegir que “tenim força cares noves, tot encara està verd i s’ha d’acabar d’encaixar, i

#2 quina mandra

(29/08/19 17:19)



#1 esteve

(29/08/19 12:17)