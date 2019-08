Xavi Cardelús acaba 27è a Silverstone

Tot i finalitzar penúltim, el pilot va marxar amb bones sensacions d’Anglaterra

Xavi Cardelús va finalitzar ahir en penúltima posició al Gran Premi de la Gran Bretanya del Mundial de Moto2. El pilot de l’Ángel Nieto Team va acabar creuant la línia de meta en 27a posició després d’un frec a frec amb l’alemany Lukas Tulovic, que el va acabar superant per quatre segons, i amb el japonès Teppei Nagoe, que va tancar la classificació a un parell de segons de Cardelús. La victòria va acabar sent per al corredor espanyol Augusto Fernández, i Jorge Navarro i Brad Binder van completar el podi.

Després de la prova, Xavi Cardelús va manifestar que “el