Quintana guanya l'etapa i Roche es vesteix de vermell

El colombià va atacar quan quedaven tres quilòmetres per acabar

Nairo Quintana va adjudicar-se ahir la segona etapa de La Vuelta celebrada entre Benidorm i Calpe, mentre que Nicolas Roche, segon durant la jornada d’ahir, és el nou líder de la classificació general en detriment del colombià Miguel Ángel Supermán López.

El recorregut d’ahir no feia preveure que hi hagués canvis a la general, però a l’últim port de la jornada, l’Alt de Puig Llorença, Alejandro Valverde va fer un atac que va seleccionar el gran grup de favorits. Un grup que encara va reduir-se uns quilòmetres més endavant, on hi havia, a més de Quintana i Porte, altres favorits com