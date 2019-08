L’FC Andorra cau contra l’Espanyol B al retorn de l’equip tricolor 21 anys després a la Segona Divisió B espanyola

L’FC Andorra va tenir un retorn amarg 21 anys després a la Segona Divisió B i va encetar el curs amb una derrota contra el filial de l’Espanyol a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. L’equip de Gabri ha començat bé, especialment gràcies a la feina per les bandes de Moha Keita i Moussa Sidibé, però va quedar demostrat que encara queda feina per fer per tal d’acabar d’engranar els mecanismes de l’equip. A més, durant part del matx es va veure els homes de Gabri amb un to físic inferior que el conjunt blanc-i-blau.

A Sant Adrià va començar avisant l’FC