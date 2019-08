Dejan Musli assegura que es "troba bé" tot i venir d'un any complicat

El pivot tanca la ronda de presentacions de les noves incorporacions del MoraBanc Andorra

Presentació Dejan Musli Betim Budzaku, Dejan Musli i Francesc Solana, en la presentació del pivot aquest matí. Fernando Galindo

Actualitzada 26/08/2019 a les 13:57

Marc Basco Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra ha tancat aquest matí la ronda de presentacions dels nous fitxatges amb Dejan Musli. El pivot serbi signa per una temporada i la seva última experiència va ser a la Xina, on gairebé no va jugar per alguns problemes físics. Tot i això, el jugador ha manifestat que "tot està bé", i ha afegit que "sí, va ser un any difícil, però ja no hi penso molt, i només penso en preparar-me bé i entrenar bé tant jo com l'equip". Sobre les seves característiques, Musli ha declarat que "puc ajudar en moltes coses, rebot, passades o pick and roll", i ha agregat que "ens podem complementar amb Moussa Diagne".

De la seva banda, el director general del club, Francesc Solana, ha assegurat que "ens dona una capacitat de joc que no tenen molts jugadors, especialment amb la passada, una de les seves virtuts", a més, ha destacat "les seves ganes de venir i la seva implicació".