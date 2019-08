Carregats d'il·lusió

El Sideco FC Encamp marxa avui a Macedònia per disputar a partir de dimecres la ronda preliminar de la Champions League de futbol sala.

Per al Sideco FC Encamp jugar la Champions League de futbol sala s’ha convertit gairebé en un dia més a l’oficina, ja que els últims anys ha estat el dominador de la Lliga Viatges Pantours. Però tot i la reiteració, un any més, quan arriba finals d’agost, torna el sentiment d’il·lusió per poder disputar la competició més important en el món del futbol sala.

El Sideco FC Encamp presentarà algunes novetats per a aquesta Champions League i per a la resta de la temporada, principalment, el retorn de Moi Gonçalves a la banqueta en substitució de Lluís Cruz després d’uns anys