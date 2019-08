“Venir al MoraBanc Andorra és un pas endavant”

L’aler-pivot català és un dels vuit fitxatges que ha fet el conjunt tricolor per al proper curs i analitza les primeres setmanes de preparació i com es presenta la temporada

Després de tres anys a Santiago de Compostel·la, Nacho Llovet emprèn la seva tercera aventura professional a les files del MoraBanc.



Com està anant la pretemporada?

Força bé. La setmana passada va ser més d’adaptació amb les proves mèdiques i l’excursió a la muntanya per fer grup, i aquesta setmana ja ens estem posant de ple en el treball. Es nota a les cames però ja és el que toca, estem en un moment de l'any en què s'ha de treballar i patir una mica per després estar millor quan arribi el moment important.



Amb vuit jugadors nous, la pretemporada és encara més