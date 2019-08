L'Astana guanya a Torrevieja i 'Superman' López és el líder de La Vuelta

L’Astana va imposar-se ahir a la primera etapa de La Vuelta, una contrarellotge per equips de 13,4 quilòmetres a la localitat alacantina de Torrevieja. Amb aquesta victòria, un dels principals favorits a aconseguir el triomf a la general, el colombià Miguel Ángel Superman López, és el primer líder de la general de la ronda espanyola.

El conjunt del Kazakhstan va aprofitar una caiguda del Team Jumbo-Visma, principal favorit a obtenir la victòria, i va superar el Quick-Step per només dos segons, i el Team Sunweb per cinc segons.

A més de la caiguda, l’ensurt de la jornada es va viure quan un