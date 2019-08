L'FC Andorra s'estrena a Segona Divisió B

Moussa Sidibé i Ferran Tacón entren a la llista de 18 convocats, i Mickael Gaffor en queda fora

L’FC Andorra torna 21 anys després a la Segona Divisió B i encetarà la lliga a partir de les 12.00 hores contra l’Espanyol B a la Ciutat Esportiva Dani Jarque en un matx que es podrà veure en directe per televisió al canal Esport 3.

El tècnic Gabri Garcia va oferir ahir la primera llista de convocats de la temporada després de l’últim entrenament, i destaca la presència de dos homes, Moussa Sidibé, que va arribar a finals de setmana, i Ferran Tacón, que ha pogut superar les molèsties que arrossegava durant els últims dies. No hi serà, en canvi, el