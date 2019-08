Gabri veu l'equip preparat per al debut al camp de l'Espanyol B

El tècnic facilitarà avui la primera llista de convocats i no es descarta que entrin els nous fitxatges, Sidibé i Gaffor

L’FC Andorra debuta demà (12.00 hores) a la lliga de Segona Divisió B al camp de l’Espanyol B, i el tècnic dels tricolors, Gabri García, veu a l’equip totalment preparat per afrontar aquest nou repte: “L'equip arriba bé, és evident que amb una setmana menys de preparació de la que hauríem d’haver arribat, però hem fet un bon treball i estem bé físicament i anímicament perquè hem disputat bons partits”, va explicar l’entrenador. A més, va assegurar que “tenim moltes ganes que comenci, volem preparar el millor possible el partit, i sobretot estem amb il·lusió per part de tots de