Informació a temps real

L’app de Mobilitat avisarà al moment dels talls i obertures de carretera durant l’etapa de la Vuelta a Espanya del diumenge 1 de setembre

La Vuelta a Espanya visitarà el país el diumenge 1 de setembre per 20a vegada amb una etapa íntegra al Principat amb sortida a Andorra la Vella i arribada als Cortals d’Encamp, una cita que, com és habitual, provocarà diverses alteracions a la xarxa vial. De fet, des de Mobilitat es recomana evitar la circulació entre les 14 i les 18 hores, ja que en aquest tram hi haurà diverses carreteres tallades. El trànsit a la CG-2 entre Andorra la Vella i Encamp estarà interromput de 14 a 16 hores, mentre que a la CG-1 entre la capital i Aixovall