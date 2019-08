Els equips de tècnica marxen de pretemporada a Saas-Fee

Hi seran noms com Mimi Gutiérrez o Joan Verdú fins al 28 d’agost

Els equips masculins i femenins de disciplines tècniques de la FAE se’n van anar ahir a l’estació suïssa de Saas-Fee per fer-hi una nova estada de pretemporada fins al dia 28 d’agost. L’expedició estarà formada per Mimi Gutiérrez i Carla Mijares a l’equip femení (a més del tècnic Yago Antes i l’skiman Pol Ferrer), i Axel Esteve, Àlex Rius, Bartumeu Gabriel, Joan Verdú i Xavier Cornella amb el conjunt masculí (que estaran acompanyats pel tècnic Frédéric Beauviel i els skiman Nico Belcredi i Ricard Ortega).

Aquesta no serà la primera estada de la pretemporada que fan els equips de la federació,