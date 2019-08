Volen el tercer glop davant l'AE Prat

L’FC Andorra afronta un test per conèixer el seu estat a una setmana de l’inici de lliga

A només set dies de l’inici de lliga i de la visita de l’FC Andorra a la Ciutat Esportiva Dani Jarque per enfrontar-se al RCD Espanyol B, l’equip tricolor afronta aquesta tarda a Prada de Moles (19.00 h) tot un test per comprovar quin és l’estat del grup. La Copa Catalunya està provant per al quadre andorrà i, després d’eliminar Terrassa i Lleida Esportiu, ara es troben l’AE Prat pel camí en la tercera eliminatòria de la competició. El conjunt pratenc, també de Segona Divisió B, va deixar fora el Cornellà per penals i esdevé el darrer escull de l’Andorra