La parella masculina guanya el torneig en una final d’alt voltatge contra Escòcia (14-21/21-16/10-15)

Gerard Verdú i Guillem Aymà van incloure el seu nom i el d’Andorra al palmarès del Campionat d’Europa júnior de petits països. En una final apassionant i d’alt voltatge, la parella andorrana va superar Fraser i Mexson, l’incansable parella d’Escòcia, per 2 sets a 1 i es van proclamar guanyadors del torneig. Després de patir més del compte a les semifinals davant de Liechtenstein, remuntant un 11-21 en contra al primer parcial, anotant-se el segon per 21-19 i el tie-break per 16-14, Verdú i Aymà van ser més sòlids a la final. Victòria al primer set (14-21) amb un joc