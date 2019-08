El resident Simon Yates no serà present a la Vuelta 2019

Actualitzada 17/08/2019 a les 07:00

Redacció Andorra la Vella

El resident Simon Yates, vigent guanyador de la Vuelta, no podrà reeditar el seu títol. El Mitchelton-Scott va donar a conèixer ahir el seu equip de vuit corredors per a la cita espanyola, amb presència a Andorra l’1 de setembre, amb l'absència destacada del britànic. Després de la seva participació al Giro d'Itàlia i al Tour de França, Simon no prendrà part de la cursa i no podrà defensar el seu mallot. Yates va aconseguir dues victòries d’etapa en el passat Tour de França, a la 12a jornada de 209 quilòmetres entre Tolosa i Banhèras de Bigòrra, i va repetir triomf a la 15a, fent-se dominador dels pirineus. Va acabar 49è a la general de la grande boucle i 8è en la classificació general del Giro.

Ni Simon Yates ni el seu germà bessó Adam, també resident, figuren entre els nominats per a l'equip per a la ronda espanyola que es disputarà entre el 24 d'agost i el 15 de setembre. El colombià Esteban Chaves, tercer a la ronda espanyola el 2016 -que va guanyar el seu compatriota Nairo Quintana- i l'espanyol Mikel Nieve seran les grans opcions de victòria de l'equip Mitchelton-Scott, que posarà el focus a aconseguir victòries d'etapa i a explotar les seves possibilitats en la classificació general. Chaves es va retrobant amb el seu millor ciclisme després d'uns últims mesos complicats a causa de les lesions (va guanyar l'etapa de San Martino di Castrozza en el passat Giro d'Itàlia) i espera brillar a la Vuelta a Espanya, una prova en la qual ja va aconseguir dues etapes en l'edició de 2015.