Any per consolidar-se

Irineu Esteve ha fet una aturada en el camí en la seva posada en marxa per al curs que ve. Una temporada que ja no serà sub-23 i el gran repte de la qual és consolidar els magnífics resultats de l’any passat. El fondista andorrà va assolir sis top-30 i, fins i tot dos top-10 a la Copa del Món. Partint de la idea de mantenir la regularitat, la intenció d’Esteve i del seu tècnic, Joan Erola, és “consolidar aquests resultats. Sempre es vol créixer però si ens consolidem em dono per satisfet, aquest any” subratlla el director esportiu de