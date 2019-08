Andrea da Silva i Patrícia Mas es classifiquen per a semifinals

L’equip masculí, format per Verdú i Aymà, busca avui el seu bitllet

La parella femenina formada per Andrea da Silva i Patrícia Mas va aconseguir ficar el cap a les semifinals de l’Europeu júnior de petits països que es disputa aquest cap de setmana a Andorra. Després de guanyar un dels conjunts de la Gomera (2-1), el binomi andorrà va sumar el segon triomf davant de Catalunya (2-0) i lluitarà avui per arribar a la final.

D’altra banda, el bon inici de campionat que va tenir l’altra parella femenina, Jennifer Trastoy i Laia García, amb victòria sobre la Gomera, no va tenir continuïtat i les derrotes contra Catalunya i Luxemburg les ha deixat