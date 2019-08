Gabri treu ferro a la derrota als penals de l'FC Andorra a Tàrrega

Actualitzada 16/08/2019 a les 06:41

L’entrenador de l’FC Andorra, Gabri García, li va donar relativa importància al fet d’haver empatat i, posteriorment, perdut als penals davant el Tàrrega. “A la pretemporada es proven coses, els equips estan en període d’adaptació i hem intentat posar gent que no va jugar diumenge passat”, va explicar. El tècnic va comentar que “la primera part va ser bastant correcta i a la segona sí que no vam estar gaire bé i per això no vam aconseguir la victòria”. L’equip ha jugat quatre partits aquesta pretemporada, dos d’oficials, davant Terrassa i Lleida, i dos amistosos –Tàrrega i Mollerussa–, i Gabri es mostra satisfet de com estan anant les coses. “La pretemporada està anant bastant bé. Estem contents i treballant bé, tot i que encara queda per arribar al dia 25 millor”, va indicar. Diumenge, a Encamp, tercera ronda de la Copa Catalunya, contra el Prat.