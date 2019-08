Bartomeu no acudirà a la reunió de l’ECA i no es trobarà amb el PSG

El president del Barça endarrereix el 'cas Neymar' Josep Maria Bartomeu no es va trobar amb el xeic del PSG. EFE

Actualitzada 15/08/2019 a les 07:02

Redacció Barcelona

El president de l’FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha declinat acudir demà a la reunió de l’ECA (European Club Association) a Liverpool, on s’esperava que es trobés amb el xeic del PSG, Nasser al-Khelaifi, i desbloquejar el cas Neymar. Bartomeu va assegurar que aniria amb l’equip a Bilbao per ser present a San Mamés i veure l’Athletic-Barça que obre demà el campionat de lliga espanyol. D’aquesta manera, la situació s’endarrereix i no sembla que hi pugui haver cap solució aquesta setmana.

Una comitiva de l’FC Barcelona formada per Javier Bordas i Eric Abidal es va presentar dimarts a París per parlar en persona amb Leonardo, el director esportiu del PSG. Li van transmetre de primera mà l'interès per contractar Neymar i van posar sobre la taula les propostes que tenen per intentar convèncer el París Saint-Germain. En aquesta trobada no es va arribar a cap acord, però es van fer petits passos. Mentrestant, el jugador brasiler, que vol marxar i prioritza el seu retorn a Barcelona, s’entrena en solitari. Segons va informar el mitjà brasiler Esporte Interativo, el PSG ha decidit apartar Neymar de la resta del grup.