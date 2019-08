El Barça Lassa somia en la Lliga i en la Copa d'Europa a Encamp

L’equip blaugrana es prepara al país per a la temporada de la reconquesta del títol europeu i no descarta tornar

La secció d'hoquei patins de l’FC Barcelona acaba demà la seva estada de pretemporada a Encamp i ho fa amb la voluntat de repetir l’estiu vinent. La cònsol menor, Esther París, va rebre la delegació blaugrana i els va transmetre “l’honor” que suposa per al comú d’Encamp la presència de l’equip barcelonista. Una visita de la secció d’hoquei patins que no es produïa des del 2004, tot i que el tècnic, Edu Castro, treia ferro. “S’havia creat la inèrcia de no venir i, per diferents motius, no ho hem pogut fer fins ara. Aquest any s’han donat totes les condicions