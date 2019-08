A imatge d'Ibon Navarro

El tècnic vitorià no amaga que la confecció de la plantilla, més física, està feta a la seva mida i per desenvolupar el joc que vol

El nou MoraBanc Andorra va començar ahir a suar i a tenir contacte amb la pilota i el parquet del Poliesportiu. Després de la primera cita per superar les pertinents revisions mèdiques, els jugadors i l’staff es van trobar ahir al pavelló per realitzar el primer entrenament de la pretemporada. La sessió, amb una xerrada inicial del tècnic, Ibon Navarro, per mirar-se per primer cop als ulls i posar fil a l’agulla a un curs que tornarà a ser exigent amb la gestió de Lliga Endesa i Eurocup, va permetre reunir la nova plantilla del MoraBanc Andorra.

Vuit cares noves: Nacho