El VPC encetarà el campionat a casa contra el Canton d'Alban

El VPC Andorra ja coneix el calendari i l’ordre dels rivals amb els quals haurà d’enfrontar-se per aconseguir el gran objectiu: la permanència a la divisió d’Honor d’Occitània. Els homes de Jonathan Xepi García començaran la temporada rebent el Canton d’Alban a l’Estadi Nacional el 15 de setembre. El VPC ja ha començat la pretemporada i ho fa amb il·lusió per aconseguir el repte i amb diverses cares noves. No només jugadors del país, sinó amb tres reforços de fora com Federico Aguiar, Franco Cagnolo i Tornike Goglidze. Dani Raya ja treballa amb els seus companys després de la greu